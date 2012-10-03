Обломки европейского космического грузовика ATV-3 затонули в Тихом океане

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3 октября 2012, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

xrest.ru

Европейский грузовой космический корабль ATV-3 "Эдуардо Амальди" сегодня ранним утром был сведен с орбиты и затонул на "кладбище космических кораблей" в Тихом океане.

Представитель Центра управления полетами уточнил, что в соответствии с планом, не сгоревшие в атмосфере части грузовика ATV-3 достигли несудоходной части Тихого океана в 05:30 мск.

Космическому кораблю "Эдуардо Амальди" только со второго раза удалось отстыковать от МКС из-за ошибки в команде на одну цифру. Дата отстыковки грузовика переносилась трижды.

ATV-3, прибывший на Международную космическую станцию в конце марта 2012 года, доставил туда около 6,5 тонн груза, в том числе воду, топливо и продукты. Это единственный аппарат, кроме российского "Прогресса", который может производить дозаправку и корректировать орбиту станции. С марта "Эдуардо Амальди" пять раз корректировал орбиту.