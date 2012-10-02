//Наука
На Байконуре продолжается плановая подготовка к пуску «Союз-ФГ»
2 октября 2012, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука
2 октября 2012, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации…
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказывал давление на украинского…
В мире
Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин оценил заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что глава США Дональд Трамп одобрил…
В субботу православные христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый памятный день…
Синоптики объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщается сегодня утром…
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что Украина собирается внедрить американскую модель охраны на одной из государственных границ…
Пожар вспыхнул в одном из клубов Екатеринбурга во время веселой вечеринки. Согласно информации, предоставленной очевидцами, посетители заведения почувствовали резкий…
В Главном управлении МЧС России сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, в Подмосковье ожидается мокрый снег. Согласно последней информации, в городе поднимется ветер…
В Национальном институте старения США - главной структуре по изучению болезни Альцгеймера в США рассказали о признаках, которые помогут вовремя заметить заболевание…
Президент РФ Владимир Путин в субботу направил поздравительные телеграммы главе и премьер-министру Армении Армену Саркисяну и Николу Пашиняну по случаю празднования…
Первая сессия парламента Татарстана закончилась сканадлом. Депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев объявил о приостановлении членства в партии. Причиной такого решения стали…
Шоу-бизнес
Накануне в сети появилась фотография, на которой актер Максим Виторган играет со своей сестрой Этель, которая младше него на 46 лет. 10 сентября известному российскому…
Терроризирующий малышню хулиган избил мать подростка, которая пришла защитить сына. Инцидент был снят на видео очевидцами. Оно появилось в социальных сетях.
После обнаружения берцовой кости весом в полтора десятка килограмм на берегу Черного озера в окрестностях начали искать «каракульское чудовище». Местные жители слышали…
Происшествия
В городе Рыбинске Ярославской области обнаружено тело многодетной матери под мостом через реку Черемуха. Известно, что убитую неделю назад 35-летнюю женщину нашёл…
Телеведущая Ольга Скабеева резко отреагировала на слова украинской журналистки Янины Соколовской о проплывающем "трупе" России. Инцидент произошёл в эфире программы…
Фигура звезды фильма "Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер пугает ее поклонников. Знаменитая актриса в последнее время сильно похудела, а также существенно изменила свое лицо…
Общество
Немецкий журналист Доминик Калус рассказал о различиях жизни россиян и европейцев. По его словам, иностранцу очень сложно пребывать в России из-за частых стрессовых…
Стало известно, об истории с ученицей из Уэльса Либби Тейлор-Форд, которую шесть раз отправляли домой переодеваться из-за длины юбки. Один из преподавателей заявил: "Я не…
Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес наповал сразила поклонников своим элегантным нарядом в розовых тонах. Звезда выбрала необычный комплект для показа…
Британцы и представители светского общества раскритиковали образ герцогини Сассекской Меган Маркл на свадьбе крупного бизнесмена и нефтяного магната Майкла Хесса. По их…
Происшествия
Катер, который ранее пропал в Азовском море, нашли. Соответствующую информацию утром в субботу, 21 сентября, предоставили сотрудники пресс-службы Росморречфлота, которые…
Происшествия
На юго-востоке Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Соответствующую информацию в субботу, 21 сентября, предоставили сотрудники…
В субботу, 21 сентября, в московских аэропортах задержали и отменили около 30 рейсов. Согласно последним данным, соответствующая информация содержится на онлайн-табло…
Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви супруге Анастасии, косвенно оскорбив свою бывшую жену Ольгу Бузову. Брак известного спортсмена и артистки распался в 2016 году…
Американские источники сообщили о прибытии более двух тысяч человек на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" и на проводимые рядом мероприятиях в штате Невада…
Прокуратура Башкирии проведет тщательную проверку по факту того, что двухлетнюю девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами отказались принять в детский сад и…
Британские врачи рассказали о риске развитиях некоторых заболеваний людей, которые регулярно используют мобильный телефон или планшет в туалете. По словам специалистов…
Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, оговорился и заявил…
Пользователи сети раскритиковали фигуру известной певицы Виктории Дайнеко в крошечном бикини. Артистка опубликовала две фотографии из примерочной магазина и попросила…
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что похудевшего на 100 кг актера Александра Семчева почти перестали приглашать сниматься в кино. Ранее проблемы со здоровьем заставили артиста заняться…
Американская первая леди Мелания Трамп попала в неловкую ситуацию в ходе открытии монумента Джорджу Вашингтону в столице США. На мероприятии присутствовали чиновники…
Сегодня утром стало известно, что во Владивостоке в ходе мощного пожара дотла выгорели четыре из пяти этажей торгового центра "Максим". Об этом сообщил источник в силовых…
Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР. Об этом общественность проинформировали…
Высокопоставленный представитель администрации США на брифинге для журналистов рассказал, о чем пойдет разговор 25 сентября на встрече глав государств Владимира…
Власти Украины намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне, заявил министр экономического развития, торговли и сельского…
Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам приняла решение автоматически предоставлять гражданство всем детям и подросткам в возрасте от «О» до 15…
Подача отопления в социальных учреждениях российской столицы начнется досрочно. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает…
Известная актриса опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новые фото: 41-летняя Екатерина Климова появилась в кадре в новом образе. Поклонники нашли любимицу заметно…
Специалисты в области медицины рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к летальному исходу. Данной теме…
Глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал президенту Владимиру Путину анекдот…
Предсказано вероятное будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР после выполнения украинской стороной минских договоренностей. Соответствующая публикация появилась…
Доходы Грузии от туризма в августе составили $396.1 млн, что на 10.6% меньше показателя августа 2018 года, сообщает Национальный банк страны в аналитическом обзоре…
Российские фигуристы обвинили своего коллегу Алексея Ягудина в пиаре на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое…
Мэр американского Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отказе от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США на выборах в ноябре 2020 года. Свое решение…
Исследователи обозначили пять сценариев развития событий на Земле, которые могут привести к уничтожению человечества. Данной теме посвящен материал, выложенный некоторое…
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в Российской Федерации, а также лесных ресурсов. Стоимость зверей, таких как лоси, барсуки и туры, была…
Сегодня, 20 сентября «Уфа» дома на стадионе «Нефтяник» приняла «Спартак» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Главный арбитр поединка Алексей Сухой ( г. Люберцы…
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады, обозначила условия, при которых Украина может исчезнуть с карты мира. Точка зрения политика приведена в материале…
Популяция хамсы резко сокращается в Черном море. Промысловый вылов этого вида рыбы уменьшился в два раза
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев не станет отменять блокаду Донецкой и Луганской народных республик, пока под его контроль не перейдут расположенные…
Общество
Отмечается, что такое задание дал президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. Работы уже начаты и по плану должны завершиться к середине ноября
Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится…