На Байконуре продолжается плановая подготовка к пуску «Союз-ФГ»

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2 октября 2012, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз ТМА-06М», сообщают пресс-службы Роскосмоса и КЦ «Южный».

В соответствии с графиком предстартовой подготовки в монтажно-испытательном корпусе (МИК) площадки 254 космодрома в течение нескольких дней проходили испытания корабля не герметичность в вакуум-камере. Испытания завершились успешно.

Корабль перевезли из вакуум-камеры в стенд, где специалисты предприятий ракетно-космической отрасли России продолжат его проверки.

Запуск транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-06М» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 23 октября.