Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

На Байконуре продолжается плановая подготовка к пуску «Союз-ФГ»

2 октября 2012, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз ТМА-06М», сообщают пресс-службы Роскосмоса и КЦ «Южный».
 
В соответствии с графиком предстартовой подготовки в монтажно-испытательном корпусе (МИК) площадки 254 космодрома в течение нескольких дней проходили испытания корабля не герметичность в вакуум-камере. Испытания завершились успешно.
 
Корабль перевезли из вакуум-камеры в стенд, где специалисты предприятий ракетно-космической отрасли России продолжат его проверки.
Запуск транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-06М» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 23 октября.
ЕП

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан