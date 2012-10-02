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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

В октябре Роскосмос планирует осуществить пять запусков

2 октября 2012, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]

В октябре 2012 г. Федеральное космическое агентство планирует осуществить и принять участие в пяти запусках. Из них два по Федеральной космической программе (транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА-06М» и транспортный грузовой корабль «Прогресс М-17М») и три пуска по международным обязательствам (КА «Интелсат-23», КА «Галилео» и южнокорейская РН «KSLV»).
 
Три пуска будут выполнены с космодрома Байконур и по одному из Гвианского космического центра и космодрома Наро.
 
Ближайший запуск планируется осуществить 14 октября, уточняет пресс-служба Роскосмоса.
ЕП

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