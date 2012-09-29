В Иерусалиме найдено поселение каменного века

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29 сентября 2012, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр ТВЦ

Взоры археологов всего мира прикованы сейчас к окрестностям Иерусалима. Там начались раскопки поселения каменного века - девятитысячелетней древности, обнаруженного при строительстве нового въезда в город.

Историки открывают картину жизни человека, еще не знавшего железа. И оказывается, людей той поры ни дикими, ни первобытными назвать нельзя.

Есть одно большое административное здание - на том же месте было построено несколько зданий и именно административных и больших. Рядом находятся простые жилые помещения. То есть у них был какой-то уровень внутренней организации.

Полы и стены в этих домах сделаны из шлифованного камня. Мастерство строителей эпохи неолита поражает - ведь инструменты у мастеров тоже были в лучшем случае каменными. Находки в городище доказывают, что древние люди вели оживленную торговлю. Иначе, как у них могли оказаться обсидиан из Анатолии, средиземноморские ракушки и малахит с Синайского полуострова. Но самой удивительной находкой стали фигурки барашка и быка. Этот образчик искусства каменного века и сегодня занял бы достойное место в арт-галерее.

, профессор археологии, руководитель раскопок:

- Эта скульптура - фактически первое доказательство, что в эту эпоху каменного века в южном Ливане уже использовались домашние животные. Прежде мы считали, что одомашнивание к этому моменту произошло на более северных территориях - в Турции и Иране", - расказал руководитель раскопок профессор археологии Хамуди Халайла, передает ТВЦ.

И если назначение этих фигурок было, скорее всего, культовым, то вот такой набор ножей времен каменного века - вещь сугубо практическая. Древние мастера сработали их из кремния так, что и спустя 90 веков, ими можно порезаться. Все эти свидетельства того, что Святая Земля еще древнее, чем могли предположить самые смелые исследователи, были обнаружены случайно. Городские власти собирались построить новый въезд в Иерусалим. Предварительная проверка местности обернулась полноценной археологической сенсацией. Оказалось, что и 90 столетий назад здесь кипела жизнь, полная труда и творчества.