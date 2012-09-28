На Марсе обнаружено русло пересохшего ручья, ВИДЕО

//Наука

28 сентября 2012, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото NASA

В пятницу на сайте НАСА сообщается, что на фотографиях, сделанных американским марсоходом "Кьюриосити" в кратере Гейла с поверхности Марса, ученые обнаружили русло пересохшего ручья.

По утверждению ученых НАСА, на снимках, сделанных марсоходом , видна принесенная древним потоком галька. А округлая форма камней говорит о том, что они были принесены именно водой. По виду гальки специалисты также установили, что ручей тек со скоростью 0,9 метра в секунду, а его глубина составляла в среднем около полуметра.

Американские ученые заявили: "Мы рады, что правильно рассчитали место посадки "Кьюриосити". В ближайшее время будет проведено дополнительное исследование пород. Но уже сейчас на 3D-картах мы можем различить следы каналов, существовавших миллионы лет назад".

Марсоход "Кьюриосити" был запущен 26 ноября 2011 года, посадку на Марс он совершил 6 августа 2012 года, он предназначен для поиска жизни и изучения геологии и климата планеты. В настоящее время марсоход двигается к Гленлегу - следующему месту его исследований.