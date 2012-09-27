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27 сентября 2012, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Вторая попытка отстыковки "Эдоардо Амальди" от МКС будет предпринята в ночь с четверга на пятницу, в среду "грузовик" не смог отстыковаться от МКС из-за сбоя в прохождении сигнала.

На МКС сейчас работает экипаж из трёх человек: командир Сунита Уильямс (NASA), российский космонавт Юрий Маленченко и астронавт Акихико Хосидэ (JAXA).

Космический грузовик "Эдоардо Амальди" в конце марта доставил на станцию более 6,5 тонн различных грузов.