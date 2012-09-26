Японцы изобрели вечный способ хранения информации

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26 сентября 2012, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

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Изобретен вечный способ хранения информации. Компания Hitachi - ведущий японский производитель электроники и бытовой техники, предложила новую технологию хранения данных, а носителем информации стало кварцевое стекло.

В компании подчеркнули, что этот материал устойчив к высоким температурам и неблагоприятным условиям окружающей среды, поэтому повредить данные, хранящиеся на нем, практически невозможно. Разработчики новой технологии пояснили, что информация, записанная с помощью лазера в виде бинарного кода в четыре слоя точек на небольшую пластинку из кварцевого стекла, будет храниться столетия, если не вечно.

Новый носитель информации представляет собой квадрат 2х2 см и толщиной 2 мм. Плотность записи информации, производимой в четыре слоя, составляет 40 мегабайт на один квадратный дюйм, что позволяет записать на одну такую пластинку около 25 мегабайт информации или примерно столько же информации, сколько и на обычном музыкальном CD. А при увеличении памяти носителя достаточно увеличить толщину стеклянной пластины.