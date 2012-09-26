Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Наука

Японцы изобрели вечный способ хранения информации

26 сентября 2012, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Японцы изобрели вечный способ хранения информации
фото AFP

Изобретен вечный способ хранения информации. Компания Hitachi - ведущий японский производитель электроники и бытовой техники, предложила новую технологию хранения данных, а носителем информации стало кварцевое стекло.

В компании подчеркнули, что этот материал устойчив к высоким температурам и неблагоприятным условиям окружающей среды, поэтому повредить данные, хранящиеся на нем, практически невозможно. Разработчики новой технологии пояснили, что информация, записанная с помощью лазера в виде бинарного кода в четыре слоя точек на небольшую пластинку из кварцевого стекла, будет храниться столетия, если не вечно.

Новый носитель информации представляет собой квадрат 2х2 см и толщиной 2 мм. Плотность записи информации, производимой в четыре слоя, составляет 40 мегабайт на один квадратный дюйм, что позволяет записать на одну такую пластинку около 25 мегабайт информации или примерно столько же информации, сколько и на обычном музыкальном CD. А при увеличении памяти носителя достаточно увеличить толщину стеклянной пластины.

СБ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан

//новости ан