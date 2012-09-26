На Марс американцы решили летать с обратной стороны Луны

//Наука

26 сентября 2012, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

NASA намерено построить на темной стороне Луны базу, которая станет "ступенькой на пути к Марсу". Проект может стартовать уже в 2017 году. Расстояние от базы до Земли будет составлять 277 тыс. километров.



Для парковки космических кораблей будут использоваться специальные модули EML-2. Эти модули используют эффект либрации - медленного колебания орбиты Луны. Благодаря балансу гравитационных полей Земли и Луны EML-2 сможет висеть в космическом пространстве между планетой и ее спутником, пишет The Daily Mail.



Пока для постройки базы NASA существует ряд проблем, которые нужно будет решить. Астронавты должны быть каким-то образом защищены от радиации. Также пока неясно, как будут снабжаться необходимым станция и корабли, отправляемые на Марс.



На проект, по предварительной оценке, придется тратить по $3 млрд в год.

Ведомство ведет переговоры с Белым домом и Конгрессом для получения одобрения проекта.

Напомним, недавно вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил российским ученым построить базу на спутнике Земли.



