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//Наука

На Марс американцы решили летать с обратной стороны Луны

26 сентября 2012, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

На Марс американцы решили летать с обратной стороны Луны

NASA намерено построить на темной стороне Луны базу, которая станет "ступенькой на пути к Марсу". Проект может стартовать уже в 2017 году. Расстояние от базы до Земли будет составлять 277 тыс. километров.


Для парковки космических кораблей будут использоваться  специальные модули EML-2. Эти модули используют эффект либрации - медленного колебания орбиты Луны. Благодаря балансу гравитационных полей Земли и Луны EML-2 сможет висеть в космическом пространстве между планетой и ее спутником, пишет The Daily Mail.


Пока для постройки базы NASA существует ряд проблем, которые нужно будет решить. Астронавты должны быть каким-то образом защищены от радиации. Также пока неясно, как будут снабжаться необходимым станция и корабли, отправляемые на Марс.


На проект,  по предварительной оценке, придется тратить по $3 млрд в год.
Ведомство ведет переговоры с Белым домом и Конгрессом для получения одобрения проекта.

 Напомним, недавно вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил российским ученым построить базу на спутнике Земли.

НС

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