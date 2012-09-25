Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал все причины неудачных запусков ракет

//Наука

25 сентября 2012, 21:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Технической отсталостью предприятий космической отрасли объяснил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин серию неудач пи запуске ракет. Кроме того, причинами череды аварий названы потери и старение кадров и плохой контроль качества готовых изделий.

Об этом Рогозин заявил в интервью "РГ", которое будет опубликовано в среду.

Вице-премьер также отметил, что претензии председателя правительства Дмитрия Медведева в адрес руководства Роскосмоса абсолютно справедливы. "АН" писали, что по итогам совещания у премьера дано поручение совместно с независимыми экспертами правительства в течение двух месяцев разработать и представить руководству страны предложения относительно управления космической отраслью.



С другой стороны, Роскосмос тоже подготовит свою программу выхода из кризисной ситуации. Через два месяца все варианты будут представлены, после чего должно быть принято окончательное решение.