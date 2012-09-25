«Эдоардо Амальди» готовится к отстыковке от МКС

26 сентября в 02 часа 35 минут по московскому времени (22:35 GMT) запланирована отстыковка европейского автоматического грузового корабля ATV-3 «Эдоардо Амальди» от Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Бортинженеры экспедиции МКС-33 Юрий Маленченко и Акихико Хошиде проводят тренировки по отстыковке ATV-3 и подготовительные работы перед закрытием люков европейского грузовика.