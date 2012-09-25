«Эдоардо Амальди» готовится к отстыковке от МКС
25 сентября 2012, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
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25 сентября 2012, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
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