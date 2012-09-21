Читать мысли на расстоянии? Это возможно!

Группа голландских ученых создала устройство, при помощи которого можно понимать мысли людей на расстоянии. Устройство на базе томографа при помощи компьютера "расшифровывает" мысли человека.

Нейрофизиологи Маастрихтского университета под руководством Беттины Соргер смогли дифференцировать 27 уровней мозговой активности и соотнести каждый с определенным символом — с одной из 26 букв латинского алфавита или пробелом, а затем в дело вступает компьютер, который и "переводит" мысли человека в речь. Правда, для "расшифровки по буквам" требуется также и активное участие пациента.

Беттина Соргер рассказала, что принцип работы устройства по чтению мыслей основан на расшифровке части информации, которую переносят нейроны мозга - это фиксируется томографом по характеру изменений в кровотоке, которые происходят при включении и выключении отдельных участков мозга человека, поэтому на экране томографа видно, о чем думает человек. "Мы попросили добровольца мысленно выполнить одну из трех задач - представить, что он рисует, подсчитывает число, и про себя читает стихи. И мы это четко фиксируем", - цитирует ICTV Беттину Соргер.

По словам руководителя исследования, полный паралич лишает человека возможности не только говорить, но и выражать свои желания невербально, поэтому своей первоочередной задачей при реализации данной разработки ученые считают обеспечить коммуникации именно таким пациентам.