Учёные: Люди предпочитают шоколад и другую неполезную пищу подсознательно

Американские исследователи уверены, что определенная часть мозга заставляет людей без меры есть сладости, шоколад и, в целом, отдавать предпочтение "неполезной пище", результаты научной работы опубликованы журнале Current Biology.

Ученые провели опыты на мышах и обнаружили, что часть мозга, ранее связываемая с функциями движения, реагирует на "пищевые раздражители", участвуя в химических реакциях, схожих с реакцией организма на опиум.

"Это означает, что мозг имеет более обширные участки, заставляющие людей с избытком употреблять "пищу-вознаграждение", чем считалось ранее", - цитируются в сообщении издательской группы Cell Press слова сотрудницы университета Мичигана Александры Ди Феличеантонио (Alexandra DiFeliceantonio).

Команда исследователей сделала открытие, давая мышам препарат, доставляемый сразу в область мозга под названием неостриатум (новая часть полосатого тела полушария большого мозга). В результате животные съедали вдвое больше шоколадных драже, чем обычно. Одновременно ученые зафиксировали рост энкефалина (нейропептид с морфиноподобным действием) в той же мозговой области, когда крысы начинали есть кусочки еды, покрытые сахарной глазурью, как и шоколадные драже, пишут РИА Новости.