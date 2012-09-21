НАСА: Коммерческий полет Dragon к МКС начнется 7 октября

Космический корабль Dragon 7 октября стартует к МКС с космодрома на мысе Канаверал, говорится в сообщении, опубликованном в ночь на пятницу Американским аэрокосмическим агентством (НАСА).

"Руководство НАСА, компании Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (которой принадлежит Dragon - ред.) и представители международного партнёра объявили воскресенье, 7 октября, датой запуска первого коммерческого полёта (Dragon) к МКС", - говорится в сообщении НАСА.

НАСА ранее анонсировала, что SpaceX полностью готова к перевозке грузов на МКС.