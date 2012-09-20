В Петербурге проходит конгресс по современным электромагнитным материалам

В Санкт-Петербурге проходит крупнейший ежегодный международный конгресс по современным электромагнитным материалам в СВЧ и оптике - «Метаматериалы 2012». Конгресс традиционно состоит из Конференции и международной молодежной научной Школы.

Организаторами Конгресса выступают два крупных ВУЗа с мировым именем: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Конференция) и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) (Школа). Двухдневная международная молодежная научная Школа по метаматериалам предоставляет уникальную возможность для студентов и молодых ученых познакомиться с новейшими достижениями в области метаматериалов, пообщаться с ведущими экспертами в этой стремительно развивающейся области. В 2012 году темой Школы стали «Управляемые и реконфигурируемые метаматериалы».

Организаторы Школы получили поддержку Министерства Образования и Науки России (грант в рамках федеральной целевой программы «Кадры»). В программе Школы запланированы 7 лекций от ученых с мировым именем, проводящих исследования и выполняющих разработки в области метаматериалов: И. Вендик (Россия), Б. Калиникос (Россия), Н. Энгета (США), К. Симовский (Финляндия), Д. Липпенс (Франция), Н. Оуслимани (Франция) и В. Федотов (Великобритания). Также в рамках Школы предусмотрена стендовая секция, на которой участники смогут представить свои работы. Наиболее интересные доклады участников будут опубликованы в ведущих рецензируемых журналах.