К предстартовой подготовке приступили экипажи основной и дублирующий экипажи МКС

Основной и дублирующий экипажи следующей длительной экспедиции на МКС приступают к двухдневным экзаменам в Звездном городке. Они будут тянуть билеты с заданиями, в которых описаны различные нештатные ситуации. Инструкторы определяют баллы за выполнение каждого задания.

По результатам "выпускного экзамена" межведомственная комиссия на своем заседании, запланированном на 25 сентября, должна утвердить составы основного и дублирующего экипажей, а также полученные ими на экзамене отметки. В начале октября оба экипажа отправятся на космодром Байконур.

Космонавты Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и астронавт НАСА Кевин Форд, а также их дублеры - проведут предстартовую комплексную тренировку на макетах российского сегмента МКС и цифрового корабля "Союз", сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.



Полет намечен ориентировочно на 22 октября.