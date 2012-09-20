Глобальное потепление. Экологической катастрофы не избежать?

Видный ученый, профессор Кембриджского университета Питер Вадхэмс опубликовал статью, в которой утверждает, что экологическая катастрофа на Земле случится раньше, чем предполагалось, поскольку глобальное потепление происходит слишком быстро.

Британская газета The Guardian опубликовала страшный прогноз ученого: в ближайшие 4 года Арктика может полностью растаять. Прошедшее лето стало рекордным по скорости таяния льдов на Северном полюсе. А в зоне подтопления могут оказаться примерно 800 миллионов человек.

В своей статье "Эксперт по Арктике предсказывает полное таяние льдов в следующие четыре года" Питер Вадхэмс пишет, что "ледяной покров в Арктике исчезнет в течение нескольких следующих лет. И основная причина проста — на Земле становится все теплее. Из-за повышения температуры в зимний период льды формируются все медленнее, в то время, как летом ледники тают все быстрее".

Профессор много лет наблюдал толщи льда на Северном полюсе планеты. Тревогу он забил после того, как обнаружил, что площадь ледяного покрова в Арктике к концу этого лета сократилась до рекордных 3,5 миллиона квадратных километров. Таким образом, снежная шапка Земли за прошедшие 5 лет уменьшилась вдвое. Прогноз британского ученого трагичен: лето 2016 года станет последним летом для арктических льдов.

Однако заведующий отделом взаимодействия океана и атмосферы Арктического и Антарктического НИИ Генрих Алексеев выразил свое мнение о прогнозе британского профессора: "Если действительно наступит полное очищение ото льда летом и в сентябре во всей Арктике, то лед станет однолетним. То есть так, как мы видим на Ладожском озере. То есть зимой лед образуется, а летом его нет. Пока мы не найдем причину такого резкого сокращения, мы не можем говорить о научно обоснованном прогнозе. Поэтому это — одно из предположений".

А эксперты Национального центра изучения снега и льда в американском Колорадо уже предупредили, что из-за таяния ледников этим летом Европу ждет небывало суровая зима. Они объясняют это тем, что, оставшись без ледяного покрова, вода в арктических широтах стала быстрее испаряться, что отражается и на количестве осадков, и на активности теплых течений, которые омывают европейский континент.