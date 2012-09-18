В Якутии в вечной мерзлоте создан Ноев ковчег для растений (ВИДЕО)

В Якутске успешно проводят эксперименты по сохранению семян исчезающих видов растений. Доказано, что при низких температурах семена не портятся. И вечная мерзлота идеально подходит для создания такого хранилища.

В подземных галереях Института мерзлотоведения создано идеальное место для вековой криогенной «спячки». В качестве эксперимента 30 лет назад в этой комнате заморозили семена сельскохозяйственных растений, сообщают vesti.ru. Несмотря на возраст — семена в отличном состоянии.



Сейчас в Якутске завершается строительство нового современного криохранилища. Его авторы рассчитывают заморозить семена не менее ста тысяч растений. Такой криобанк может претендовать на статус мирового значения. Сейчас в Якутске заморожены семена только тех растений, которые имеют ценные питательные свойства для человека. С открытием новых помещений в криогенную спячку отправят исчезающие виды цветов, плодовых кустарников и даже деревьев.



