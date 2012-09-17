Перенесён запуск следующей экспедиции на МКС
17 сентября 2012, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
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17 сентября 2012, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
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Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время