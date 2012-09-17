Перенесён запуск следующей экспедиции на МКС

Запуск пилотируемого корабля "Союз ТМА-06М" на Международную космическую станцию (МКС) перенесен с 15 октября на третью декаду этого месяца, сообщил журналистам руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин.

Причина переноса даты запуска - необходимость замены одного из приборов корабля "Союз ТМА-06М".

"На корабле "Союз ТМА-06М" принято решение заменить прибор и провести дополнительный цикл испытаний (корабля). В связи с этим запуск перенесен на третью декаду октября", - сказал Владимир Поповкин.