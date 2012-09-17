ЦУП: Приземлившиеся космонавты чувствуют себя хорошо

Приземлившиеся на Землю космонавты россияне Геннадий Падалка, Сергей Ревин и американский астронавт Джозеф Акаба чувствуют себя хорошо. Специалисты поисково-спасательной группы открыли люк спускаемого аппарата корабля «Союз».

«Экипаж нормально перенес снижение и посадку, настроение космонавтов хорошее, погода в Казахстане в точке посадки нормальная», - сообщил по радиосвязи в ЦУПе представитель Росавиации.

«АН» сообщали, что спускаемый аппарат космического корабля «Союз» с тремя космонавтами на борту совершил посадку в запланированном районе - вблизи города Аркалык в Казахстане.

На Международной космической станции на орбите они провели 124 дня.

На борту МКС сейчас остаются три человека - американка Сунита Уильямс, россиянин Юрий Маленченко и японец Акихико Хосидэ.