Учёные установили гены, определяющие форму лица человека

Ученые обнаружили пять генов, которые отвечают за форму лица человека. Исследование проводили в Голландии. В нем участвовали 10 тысяч европейцев из разных стран.

Группа генетиков под руководством Манфреда Кайзера из Медицинского центра Эразма в Роттердаме изучала образцы ДНК, полученные от добровольцев, их портретные снимки и изображения, сделанные при помощи магнитно-резонансного томографа.

В итоге исследователи выделили пять характерных особенностей, отвечающих за форму человеческого лица: расстояние между глазами, расстояние между выступающими точками скуловых дуг, длина носа (от основания до кончика и до точки соединения носовой перегородки и верхней губы), и расстояние между крыльями носа.

Затем учёные исследовали ДНК пяти групп людей с разными особенностями строения лица, чтобы выявить гены, которые отвечают за эти черты. Каждая группа насчитывала от 545 до 2470 человек.

Для проверки результатов исследования Кайзер и его коллеги проанализировали ДНК еще трех групп участников. В ходе работы были обнаружены пять генов, каждый из которых отвечал за определенный параметр: PAX3, PRDM16, TP63, C5orf50 и COL17A1. По словам Кайзера, эти результаты коррелируют с данными, полученными другими группами генетиков.

К примеру, ранее было доказано, что ген PAX3 связан с формой лица у детей, а еще два гена связаны с возникновением так называемой заячьей губы и деформированных челюстей.