Переворот на алмазном рынке: в Сибири рассекречены внеземные залежи

Рассекречено расположенное на границе Красноярского края и Якутии крупное месторождение алмазов внеземного происхождения. Россия становится монопольным обладателем неограниченных запасов уникального сырья.

Об этом заявили новосибирские ученые института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН.

Месторождение находится на границе Красноярского края и Якутии в районе Попигайской астроблемы – стокилометрового метеоритного кратера, образовавшегося 35 млн лет. Еще в 1970-х советские геологи обнаружили там первые особо твердые «алмазы» с необычными свойствами. Они были в два раза тверже обычных и имели иную структуру. Но в связи с тем, что правительство в те годы сделало ставку на строительство заводов по производству синтетических алмазов, изучение их прекратилось, а все сведения о них засекретили.



После снятия грифа секретности геологи смогли вернуться к изучению этого минерала. А изменившиеся потребности экономики сделали эти алмазы-импактиты крайне востребованным материалом из-за своих необычных свойств.

Как говорит директор Институт геологии и минералогии СО РАН академик Николай Похиленко, «ресурсы супертвердых алмазов, содержащиеся в породах Попигайской астроблемы, на порядок превышают все разведанные мировые запасы. Речь идет о триллионах карат, для сравнения – сегодня разведанные запасы месторождений Якутии оценивают в миллиард карат.

Нигде более в мире импактиты с такими свойствами до сих пор не обнаружены. Это позволяет экспертам говорить об их внеземном происхождении и о том, что Россия становится монопольным обладателем неограниченных запасов уникального сырья, востребованного в сфере передовых технологий. По расчетам ученых, запасов этого сырья «хватит всему миру на 3 тыс. лет», сообщает ИТАР-ТАСС. Применение этих минералов в обрабатывающей промышленности способно произвести техническую революцию.



