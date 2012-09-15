Исследователи обнаружили неизвестный ранее науке вид обезьян

Исследователи обнаружили и изучили новый вид обезьян, обитающий в тропических лесах Демократической Республики Конго. Но местные жители хорошо с ним знакомы и даже зачастую охотятся на них, что является проблемой.



Он получил название Cercopithecus lomamiensis, однако местные жители называют этих обезьян "лесулами", сообщает The Guardian со ссылкой на PLoS ONE.

Впервые лесула попалась на глаза ученым в 2007 году: Джон и Тереза Харт, сотрудники Йельского университета, гостившие у директора местной школы города Опала, обратили внимание на необычного домашнего питомца. Вскоре ученым удалось обнаружить этих обезьян и в дикой природе.

У лесул длинная светлая шерсть, тихий и даже "застенчивый" характер. Эти небольшие тропические обезьяны живут на земле и на деревьях, питаясь фруктами. Как правило, они составляют небольшие "колонии" по 4-5 обезьян.

Ученые опасаются за будущее открытого и подробно описанного ими вида, так как местные жители активно охотятся на лесул, что ставит под угрозу существование популяции.

В эксклюзивном интервью "Голосу России" исследователь Джон Харт рассказал как он впервые столкнулся с данным видом в 2007 году во время экспедиции в данной части Конго, который, по словам Джона Харта, отличается от известных науке видов и очень красивое животное.

"Новый вид имеет более светлое лицо и тонкую полоску бежевого цвета на переносице, в отличие от ближайшего к нему вида, у которого более темное лицо и белая полоска на переносице", - расказал исследователь.