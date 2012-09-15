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Международный форум "Интерра" в Новосибирске: "Инновации для жизни". ВИДЕО

15 сентября 2012, 22:06 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

Международный форум "Интерра" в Новосибирске: "Инновации для жизни". ВИДЕО
Фото с сайта vesti.ru

В Новосибирском техуниверситете прошёл двухдневный Международный инновационный форум Interra'12  в котором приняли участие более тысячи человек. В этом году основная тема звучала как "Инновации для жизни".

"Интерра" повзрослела, говорят организаторы.

Интеллект сибирских программистов позволил создать программы, которые на форуме пользуются большим интересом. Например, "Энергодом". С его помощью жители в реальном времени могут следить за работой ЖКХ.

"Если где-то прорыв произошел, то сразу отображается на схеме аварийная ситуация. Человек зашел на сайт, открыл, и вот дом, и состояние видит полное", - рассказал менеджер проекта Артем Сироткин, передали Вести.

Электронный Гид", или так называемая "бродилка" проводит своеобразную компьютерную экскурсию. Не выходя из дома, можно прогуляться по университету, или, допустим, театру. На компьютерной экологической карте страны можно отметить грязные улицы и дворы.

На форуме были те, кому есть что показать и те, кто готов это применять: дискуссии теперь участвуют и главы регионов: президент Татарстана, губернаторы Новосибирской области, Красноярского края.

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