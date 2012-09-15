Ночью над Землей на небольшом расстоянии пролетел огромный астероид (ВИДЕО)

В ночь с пятницы на субботу над Землей, на небольшом, по космическим меркам, расстоянии, всего 3 миллиона километров пролетел огромный астероид, размером с 10-этажный дом. Новый космический объект, получивший название QG-42, ученые заметили лишь месяц назад.

Сначала астероиду присвоили статус потенциально опасного. Но после проведения рассчетов траектории движения, специалисты изменили прогноз. Наблюдать астероид можно было через мощный телескоп. В 9 часов 12 минут по московскому времени 14 сентября 2012 года космический объект максимально сблизился с Землей, а после продолжил свой путь.

Итак, 14 сентября 2012 года конец света не наступил, как боялись многие.

В следующий раз этот астероид навестит Землю в 2039 году, причем подойдет еще ближе.