Ученые выяснили, что касаткам-мальчикам тяжело жить без матерей

Ученые провели научное исследование и выяснили, что касаткам-мальчикам тяжело жить без матерей. Специалисты смогли доказать наличие теснейшей связи у так называемых китов-убийц, влияющей на продолжительность их жизни.

По данным ученых, для мужских особей касаток старше 30 лет шансы умереть в течение года после смерти родительницы повышаются в 14 раз.

Обнаруженная специалистами зависимость у этих животных также объясняет, почему самки касаток, способные прожить 90 лет, продолжают жизнь много позже окончания репродуктивного периода, выдерживая таким образом самую длительную менопаузу среди всех животных, исключая человека.

Новое исследование ученых опубликовано в журнале Science.