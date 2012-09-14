Многоэтажный астероид пролетел ночью над Землей (ВИДЕО)

В ночь на 14 сентября над Землей пролетел астероид размером с 10-этажный дом. Летел он на расстоянии в 3 миллиона километров от нашей планеты и наблюдать его можно было лишь через мощный телескоп.

Небесного посланника ученые заметили всего месяц назад. Сначала они приняли его за потенциально-опасное небесное тело, но потом, рассчитав его траекторию движения, специалисты изменили мнение.

В следующий раз «гостя» под номером 42 ждут в 2039 году, причём подойдет еще ближе.



