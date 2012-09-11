В Якутии ученые обнаружили живые клетки мамонта

В Якутии ученым удалось обнаружить живые клетки мамонта. Находка была сделана под землёй на глубине около 100 метров. Благодаря экспедиции, теперь учёные располагают шерстью, мягкими и жировыми тканями животного.



В палеонтологической экспедиции приняли участие специалисты из России, Кореи, США, Канады, Швеции и Англии. Ранее, в 2011 году в Усть-Янском районе были найдены туши мамонта, бизона и древней лошади, передает РСН. Тогда ведущие ученые-палеонтологи предложили клонировать этих животных.