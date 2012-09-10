Принято решение об отзыве и детальной проверке всей партии разгонных блоков "Бриз-М". Речи о выборочном контроле не идет, разбираться будет каждый разгонный блок. Об этом в понедельник сообщил глава Роскосмоса Владимир Поповкин.

"АН" писали, что в августе из-за неисправности в одном из таких блоков закончился неудачей пуск ракеты-носителя "Протон-М" с двумя спутниками на борту.

Поповкин добавил, что причиной неисправности во время последнего пуска стал дефект блока, в результате которого засорилась транспортная магистраль. По словам главы Роскосмоса, это было вызвано производственным браком.

"Комиссия выработала более 20 рекомендаций, связанных с организацией технологических процессов при производстве космической техники и ее испытаний на космодроме", - отметил глава Роскосмоса, передаёт РБК. По его словам, пуски ракет-носителей "Протон-М" с разгонными блоками "Бриз-М" возобновятся с середины октября.

"АН" писали что сегодня на совещании по космической отрасли премьер РФ сообщил, что на её развитие выделено 640 млрд рублей. Кроме того, Медведев предложил, кроме персональной ответственности за брак космической техники, ввести ещё и финансовую ответственность юрлица - производителя.

Во время совещания глава Роскосмоса доложил премьеру, что система контроля качества в ведомстве будет кардинально меняться.