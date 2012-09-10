Аварии заставили Роскосмос проанализировать систему контроля качества

Роскосмосом ещё раз комплексно были изучены вопросы качества ракетно-космической техники, был проведён анализ, на чём он базировался в советское время, изучено управление качеством за рубежом, и выяснены причины его падения, сообщил сегодня Владимир Поповкин Дмитрию Медведеву на совещании.

И пообещал доложить о мерах по его улучшению.

"Действующая сегодня система контроля качества и надёжности ракетно-космической техники на предприятиях ракетно-космической промышленности реализуется в соответствии с целым рядом документов", - сообщил глава Роскосмоса главе кабмина РФ, предала пресс-служба правительтва РФ.

Поповкин, рассказал, что до 2011 года включительно на предприятиях промышленности в нашей отрасли действовала система контроля качества, которая включала в себя отделы технического контроля и службы надёжности на предприятиях-изготовителях, военные представительства, головные научные организации, которые осуществляли научно-техническое сопровождение, а также предприятия-разработчики этой космической техники, которые осуществляли авторский и гарантийный надзор при изготовлении и эксплуатации этой техники. При этом процедуры контроля реализовывались в основном силами предприятий, военными представительствами.

"Заказчиком же реальный контроль осуществлялся только на двух этапах: это было комиссионное рассмотрение эскизного проекта, и второй этап – это уже проведение, проверка готовности к лётным испытаниям и проведение самих лётных испытаний. Вопросы же согласования конструкторской документации, входного контроля комплектующих изделий и материалов, контроль изготовления опытных образцов и изделий, проведение автономных и комплексных испытаний различных узлов, контроль отработки технологических процессов, контроль изготовления серийных изделий, а также аттестация рабочих мест – это всё было возложено на службы качества предприятий и военные представительства.

Владимир Поповкин сообщил Дмитрию Медведеву, что "происшедшие в 2010-м, в 2011 году аварии заставили Роскосмос проанализировать эту систему обеспечения контроля качества ракетно-космической техники и предусмотреть ряд как оперативных, так и более системных, более длительных по времени реализации мер".

"АН" писал, что открывая в понедельник совещание по космической отрасли премьер РФ сообщил, что на её развитие выделено 640 млрд рублей. Кроме того, Медведев предложил, кроме персональной ответственности за брак космической техники, ввести ещё и финансовую ответственность юрлица - производителя.