Медведев: 670 млрд руб на космическую отрасль необходимо потратить эффективно

На развитие российской ракетно-космической техники в ближайшие годы потратят 670 млрд руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам обеспечения качества и надежности космической техники.

"Деньги большие. Нельзя допустить, чтобы значительная часть из них была выброшена на ветер, в прямом смысле этого слова", - пояснил Медведев и напомнил, что за последние пять лет финансирование отрасли увеличено в три раза, передаёт пресс-служба правительства РФ.

"Все, что связано с космосом, мы традиционно делали качественней других. Поэтому ракетно-космическая отрасль, вне всякого сомнения, ее научный и производственный потенциал будут оставаться нашим конкурентным преимуществом, которое необходимо развивать, поддерживать, вкладывать туда деньги", - считает Медведев.

По словам премьера, кадровые решения после аварий в ракетно-космической отрасли приняты.

"АН" писали, что премьер предложил ввести финансовую ответственность юрлица за брак в космической отрасли, поскольку речь "не должна идти только о персональной ответственности руководства предприятий.

"Должны быть повышены ответственность инженерно-технического персонала и требовательность к кадрам на всех уровнях, в конечном счёте это то, о чём я говорил. Всё это проявляется внутри предприятия – в дисциплинарной ответственности, а вовне – в ответственности всей компании или всего холдинга со всеми вытекающими последствиями. Это денежная ответственность - она только так и должна быть сконструирована, - и только таким образом можно обеспечить контроль за качеством и надёжностью выпускаемой продукции", - заявил глава правительства.