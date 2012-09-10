Индийская ракета-носитель вывела в космос французский и японский спутники

Накануне в Индии успешно прошел сотый в истории страны космический запуск: ракета-носитель вывела в космос французский и японский спутники, при запуске присутствовал глава Индии Манмохан Сингх.

В 2013-м году в планах индийской космической научной отрасли - запуск зонда на орбиту Марса. А в 2014 индийцы намерены высадить управляемый аппарат-разведчик на поверхность Луны.