Фантастика! Китайские учёные научились управлять квадрокоптером силой мысли

Управлять силой мысли беспилотным летательным аппаратом научились учёные КНР. Для передачи команд небольшому четырёхмоторному вертолёту исследователи использовали компактный электроэнцефалограф EPOC австралийской компании Emotiv.

Это устройство, которое можно приобрести всего за $299, считывает сигналы мозга и передаёт их на компьютер, передали Вести. С его помощью можно не только играть в игры, рисовать и печатать на клавиатуре, но и управлять инвалидным креслом.

По словам исследователей, квадрокоптер с видеокамерой, ведомый силой мысли, призван в первую очередь облегчить жизнь людям с ограниченной подвижностью. Они смогут не только обозревать окрестности с любого ракурса, но и развлекаться, устраивая своеобразные соревнования по маневрированию.

Скорее всего, в будущем, когда будет преобразована система управления, подобные устройства будут иметь более широкое применение. Учёные верят, что когда-нибудь люди с ограниченными возможностями смогут силой мысли управлять автомобилями и самолётами.

К сожалению, на данный момент количество команд, которые распознаёт прибор учёных из Чжецзянского университетасильно ограничено. Поэтому управление квадрокоптером может показаться странным.

Например, чтобы аппарат взлетел, нужно мысленно произнести "сильно влево". Команда "вправо" направляет вертолёт вперёд, "влево" заставляет его вращаться по часовой стрелке, "нажать" – набирать высоту. Для снижения требуется плотно сжать зубы. Моргнув глазами, оператор активирует небольшую камеру, установленную на беспилотнике, которая делает снимок и тут же передаёт его на компьютер.

Также при помощи камеры аппарата можно записывать видео – для этого требуется моргнуть глазами четыре раза подряд.

Разработчики не сомневаются, что уже в ближайшее время возможности устройства существенно расширятся и управление станет более понятным.