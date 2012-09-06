Ученые впервые составили самую полную карту ДНК человека

Ученые опубликовали самый подробный анализ функций генетического кода человека. В настоящее время ученые из Великобритании, США, Испании, Сингапуре и Японии смогли установить функции до 80% человеческого генома.

До сих пор считалось, что большая часть спирали ДНК не несет никакой функции, и внимание исследователей было сосредоточено на 2% генома, которые отвечают за производство белков.

Гены представляют собой небольшие участки молекулы ДНК, содержащие инструкции для клеток организма о том, какие белковые химические соединения они должны синтезировать. Но большая часть ДНК до сих пор считалась "мусорной" . Ученые предполагали, что никаких специальных функций эти участки ДНК не несут.

В ходе реализации проекта "Энциклопедия элементов ДНК" (Encode), в котором с 2003 года работали более 400 ученых из 32 лабораторий, были проанализированы все три миллиарда пар генов, составляющих двойную спираль ДНК.

По словам руководителя проекта, доктора Юан Бирни из Европейского института биоинформатики в Кембридже, биологически активна намного большая часть генома, чем считалось ранее.

Исследователи выделили четыре миллиона так называемых "переключателей" генов – это участки ДНК, включающие или отключающие в клетках те или иные гены. "Переключатели" часто расположены далеко от гена, который они контролируют.

По его словам, из выделенных учеными "переключателей" связаны с изменениями уровня риска появления условий для болезней сердца, диабета, психических расстройств, передает ВВС. Проект Encode изменит методы работы многих исследователей и даст тем, кто стремится изучить происхождение болезней, гораздо лучшее понимание того, как именно генетические изменения ухудшают качество генома человека.