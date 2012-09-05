Российские ученые разработали "автопилот" для автомобилей, способный заменить водителя. Он может видеть препятствия, людей, корректировать маршрут, получать точную информацию о своем местоположении и окружающей обстановке.

«По сути это - робот-водитель, который может обеспечить передвижение автомобиля без участия человека", - сообщил сегодня Сергей Мальцев, гендиректор компании "РобоСиВи" /резидента Фонда "Сколково", где разработан этот прибор.

На базе технологий технического зрения и системы ГЛОНАСС создается уникальный навигационный комплекс, который мог бы работать в составе наземного и водного транспорта.



На мировом рынке существует похожая модель автопилота "Google-cars", однако, отметил Мальцев, "иностранный конкурент" охватывает только один из сегментов - частный автотранспорт, в то время как сфера применения российского продукта значительно шире. К тому же цена отечественного изделия в десятки раз ниже американского аналога. Стоимость нашего робота-водителя будет составлять порядка двух тысяч долларов.



"Проект компании "РобоСиВи" находится на стадии разработки прототипа продукта, готовятся первые испытания", - уточнил Мальцев, сообщает ИТАР-ТАСС. Первичный выпуск продукции запланирован на конец 2013 года, а массовое производство - на 2015-16 годы.



