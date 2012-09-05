Астронавтам из экипажа МКС предстоят ремонтные работы в открытом космосе

Два астронавта из экипажа МКС попытаются сегодня провести ремонтные работы электрооборудования на внешней поверхности Международной космической станции в открытом космосе.

Американка Сунита Уильямс и японец Акихико Хосидэ начнут выход в космос около 7:15 по времени Восточного побережья США (15:15 мск). Американское космическое агентство сообщило, что в выходные дни Уильямс и Хосидэ вели подготовку к выходу в открытый космос. Астронавты прорабатывали выполнение планируемых работ по очистке и смазке болтов нового электрораспределительного щита и отверстий с резьбой.

В минувший четверг Уильямс и Хосидэ не смогли выполнить поставленную перед ними задачу. Они пробыли в открытом космосе более восьми часов, но так и не заменили один из четырех электрораспределительных щитов на внешней поверхности МКС. Если сегодня работа не сложится, щит заберут на борт для устранения неполадок.

По словам представителей НАСА, сейчас из-за проблем с электрооборудованием из восьми каналов электропитания на станции функционируют только пять. Это незначительно сказывается на работе МКС: в американском сегменте отключена беговая дорожка, которую астронавты используют для поддержания физической формы в условиях невесомости. Ожидается, что нормальное энергоснабжение МКС будет восстановлено после сегодняшней работы в открытом космосе.

Экипаж станции состоит из шести человек: россиян Геннадия Падалка, Сергея Ревина и Юрия Маленченко, американцев Суниты Уильямс и Джозефа Акаба и японца Акихико Хосидэ. Уильямс — единственная женщина в его составе, прибыла на станцию в июле вместе с японцем на борту российского корабля "Союз", стартовавшего с космодрома Байконур.