Люди издавна придают снам мистическое значение, так как не могут с уверенностью объяснить их природу. А ученые считают, что вещие сны существуют и многое нам могут рассказать. По их мнению, будущее приходит к нам во сне. Научное исследование южнокорейских нейробиологов это доказало.

Южнокорейские специалисты выяснили, что характер наших сновидений в большой степени связан со знакомыми нам людьми и местами, поэтому их не стоит сразу забывать или отбрасывать.

Многие люди утверждают, что могут видеть вещие сны. Многие уверяют, что способны видеть не только прошлое, но и будущее.

Исследователи пытаются объяснить природу их снов с научной точки зрения. Ученые считают, что подсознание человека способно воссоздать и спрогнозировать определенную несложную ситуацию, которая может случиться в ближайшем будущем. Однако исход ситуации может быть скорректирован другими индивидуумами, которые ранее не входили в расчет будущего события.

Также ученые считают, что странное, мистическое и всем знакомое чувство "дежавю" возникает именно таким образом.