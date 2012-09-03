Роскосмос: Метеоспутник MetOp-B будет запущен на два дня раньше графика

Европейский метеоспутник MetOp-B будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в сентябре, но на два дня раньше графика, сообщает в понедельник пресс-служба Роскосмоса.

Ранее датой пуска MetOp-B называлось 19 сентября.

Метеоспутник MetOp-B должен стать вторым космическим аппаратом в европейской метеорологической системе METOP (Meteorological Operational), система будет вести мониторинг уровня озона и воздушных потоков над океанами Земли.