Астрономы обнаружили необычную планетную систему близ звёзд Kepler-47 (ВИДЕО)

Американские астрономы впервые обнаружили уникальную систему из двух планет, вращающихся вокруг двух светил. Необычная планетная система находится близ звёзд Kepler-47 на расстоянии 4900 световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

Благодаря орбитальному телескопу Kepler астрономы США увидели, что два светила обращаются друг вокруг друга, а вокруг них двигаются ещё как минимум две планеты. Звёзды закрывают друг друга каждые 7,5 дней.

Первое светило по размеру примерно такое же, как наше Солнце. Но оно излучает лишь 84% света в сравнении с нашей звездой. Его компаньон по сравнению с первым светилом совсем маленький и тусклый. Параметры второй звезды: одна треть диаметра Солнца и 1% яркости нашего светила.

Первая (Kepler-47b) обращается ближе к светилам и обходит их за 49,5 дней. Экзопланета примерно в три раза больше Земли и, скорее всего, из-за перегретой атмосферы она окутана метановым туманом.

Вторая планета (Kepler-47c) обращается вокруг пары светил за 303,2 дня и находится в их обитаемой зоне, то есть может содержать на своей поверхности воду. Впрочем, жизни в том виде, в котором мы её знаем, там нет, так как это газовый гигант размером чуть больше Нептуна.

Исследование, описанное в журнале Science, очередной раз доказывает, что в нашей галактике существует множество необычных планетных систем.