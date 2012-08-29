Азиатские ученые заявили, что зеленый чай помогает легко бросить курить

Азиатские ученые выявили еще одно полезное свойство зеленого чая. Специалисты из Индии и Китая совместными исследованиями доказали, что любители зеленого чая могут избавиться от пагубной привычки легко и быстро.

Эксперимент проводили ученые из Онкологического Центра в Малабаре. Они сделали вывод, что употребление зеленого чая дает человеку ощущение такой релаксации, которое можно сравнить с ощущениями от курения сигарет.

На это влияет содержание в зеленом чае L-теанина, именно это вещество и снижает потребность в никотине.

Исследователи напоминают, что курильщики лишают свой организм многих полезных веществ. А зеленый чай наоборот, насыщает его антиоксидантами, витаминами C и E и цинком. Этот напиток укрепляет ослабленную иммунную систему. Ученые рекомендуют попробовать.