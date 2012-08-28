Американское космическое агентство обнародовало первые цветные фотографии, полученные с марсохода Сuriosity ("Кьюриосити").

На снимках виден холм из слоистой породы у подножия горы Шарп, где ученые будут проводить исследования возможных условий для существования жизни, передает Би-Би-Си.

Впервые на Марсе прозвучала человеческая речь. "Кьюриосити" воспроизвел голос человека, сыграв аудиоклип: директора НАСА Чарльза Болден поздравил команду Mars Science Laboratory с удачной посадкой на поверхность Марса.