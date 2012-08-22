Певица Сара Брайтман ищет желающих слетать с ней в космос

Британская певица Сара Брайтман может отправиться в космос. Компания Space Adventures по соглашению с Роскосмосом ищет желающих слетать на МКС и ведет переговоры со звездой мюзиклов.

Начальник управления пилотируемых программ российского космического ведомства Алексей Краснов сообщил, что

теоретически полет Сары Брайтман на МКС возможен. Он уточнил, что никакой подготовки, никаких контрактных обязательств с певицей пока не сформировано.

Состоится ли полет, станет ясно через полтора - два месяца, отметил представитель Роскосмоса, передает РИА Новости. "Наши коллеги из Space Adventures изучают и исследуют этот рынок, формируют предложения. Там еще масса вопросов по реализации программы в случае обеспечения короткого полета. Это очень большая работа, которая отличается от той, что была раньше", - пояснил представитель Роскосмоса.

Сара Брайтман известна как звезда мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы". У певицы более 180 золотых и платиновых наград, она трижды пела на открытии Олимпийских игр.

Если соглашение с Роскосмосом будет достигнуто, то Брайтман станет девятым по счету космическим туристом и второй женщиной, которая слетала в космос за деньги.