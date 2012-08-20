Выход российских космонавтов в открытый космос был задержан на один час

Российские космонавты Геннадий Падалка и Юрий Маленченко в понедельник вышли в открытый космос и приступили к работе. Представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) сообщил, что космонавты должны были открыть люки в промежутке между 18.40 мск и 18.50 мск.

Но при проверке герметичности переходных люков между стыковочным отсеком "Пирс" и переходным отсеком служебного модуля "Звезда" возникли проблемы. В связи с этим выход в открытый космос был задержан и состоялся в 19.37 мск.

Нынешний выход в космос стал вторым в этом году для экипажа МКС. Первый выход по российской программе был выполнен в феврале Антоном Шкаплеровым и Олегом Кононенко.

Космонавтам предстоит отработать за бортом станции более шести часов. В плане работ космонавтов в открытом космосе значится перенос грузовой стрелы-манипулятора со стыковочного модуля "Пирс" на модуль "Заря", чтобы в дальнейшем обеспечить ее более удобное использование, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что космонавты запустят микроспутник, а также установят на модуле "Звезда" дополнительные противометеоритные панели. Падалке и Маленченко также предстоит забрать с внешней поверхности стыковочного отсека "Пирс" несколько образцов материалов в рамках эксперимента "Биориск", которые находились там длительное время для изучения воздействия космической радиации, и занести их на станцию для последующей отправки на Землю.