Лазер марсохода Curiosity успешно испытал лазерную пушку на Марсе

Марсоход Curiosity успешно испытал лазер, установленный на аппарате. Лазер испарил фрагмент камня, находящегося в трех метрах от места посадки марсохода.

Камень размером с теннисный мяч, получивший название "Коронация", 10 секунд подвергался воздействию 30 импульсов, мощность каждого из которых превышала миллионы ватт. Образовавшиеся в результате "выстрелов" искры и плазма были сфотографированы с помощью специального спектрального телескопа. Испытание позволит учёным узнать, какие элементы содержатся в разрушенной марсианской породе.

Данные о проведённом эксперименте уже переданы марсоходом на Землю, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее уже были проведены успешные испытания основной цветной камеры марсохода Mastcam, спектрометра APXS, химического анализатора CheMin, прибора для анализа образцов грунта SAM и российского нейтронного анализатора DAN.