Спутник Intelsat-21 выведен на орбиту с рекордной точностью

Мировой рекорд по точности выведения космического корабля на орбиту был поставлен сегодня, 19 августа при запуске спутника Intelsat-21 с плавучей платформы в Тихом океане с помощью ракеты-носителя "Зенит".

Изготовителем разгонного блока ДМ-SL, который был использован при запуске спутника Intelsat-21, является РКК "Энергия".

Параметры выведения спутника на орбиту были доложены президенту-генконструктору РКК «Энергия» Виталию Лопоте его замом, Валерием Алиевым.



""Морской старт" подтвердил свою надежность. В ходе запуска достигнута уникальная точность. Высота в перигее должна была быть 280 плюс минус 13 километров, ошибка составила ноль. Высота в апогее должна быть 35786 километров плюс минус 129 километров. А реальная высота в апогее составила 35781 плюс 7 километров", - доложил Алиев.

"Этот запуск поставил мировой рекорд по точности выведения (космического корабля на орбиту). Я поздравляю всю команду "Морского старта" и всю кооперацию предприятий, которые участвуют в этом проекте, а это 30 тысяч человек. Мы выполнили штатно нашу работу и продемонстрировали наши возможности", - отметил со своей стороны Лопота.

"Сегодня у нас шесть заказов впереди, а надо чтобы 20 было. У нас еще 170 лицензий на пуски с экватора", - добавил президент-генконструктор РКК "Энергия", сообщает РИА Новости.

Ракета-носитель "Зенит-3SL" с американским спутником связи Intelsat-21 стартовала в воскресенье с плавучей пусковой платформы "Одиссей" в Тихом океане в рамках проекта "Морской старт" .



