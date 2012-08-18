Российский детектор ДАН начал искать воду на Марсе

Российский детектор ДАН, созданный в Институте космических исследований РАН, начал работать на американском марсоходе Curiosity - искать на Марсе воду. Российский прибор предназначен для обнаружения воды на марсианской поверхности.

Прибор ДАН был включен 17 августа 2012 года в 14.30 мск. В пятницу настал 11-ый марсианский день работы аппарата НАСА Curiosity на Красной планете.

Нейтронный детектор проработал на Марсе в течение одного часа штатно, без замечаний. Во время работы прибора был по команде включен импульсный нейтронный генератор, который провел активное зондирование вещества поверхности Марса нейтронами высоких энергий.

Детектор ДАН ("Динамическое альбедо нейтронов") разработан в ИКИ под руководством завлабораторией космической гамма-спектроскопии института Игоря Митрофанова. Этот прибор является вкладом России в проект марсохода и одним из двух "иностранцев" среди 10 научных инструментов на его борту (второй - метеостанция REMS, созданная испанскими учеными).

Прибор представляет собой нейтронный "щуп" - нейтронный генератор прибора облучает поверхность планеты нейтронами высоких энергий и по свойству потока вторичных нейтронов определяет содержание водорода, а значит воды, а также гидратированных минералов. Зоны с большим количеством этих веществ представляют наибольший интерес для поиска следов жизни.

"АН" сообщали, чтоприбор ДАН, установленный на марсоходе, проведет нейтронографию поверхности "Красной планеты" на глубину до одного метра с целью определения районов с высокой концентрацией воды в минералах.

Curiosity ранее передал на Землю первые цветные фотографии поверхности Марса.