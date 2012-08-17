Египет опровергает обнаружение неизвестных ранее пирамид

Информацию о пирамидах, якобы расположенных на юге Египта, опровергает Египетское министерство по делам древностей, ранее сообщалось, что неизвестные пирамиды обнаружена американским археологом при помощи приложения Google Earth.

"Никаких новых пирамид в Верхнем Египте нет, а известие об их обнаружении с использованием сети интернет - является ложной информацией", - заявил в пятницу журналистам в Каире египетский министр по делам древностей Мухаммед Ибрагим.

Министр напомнил, что некоторое время назад было заявлено об ошибочном "сенсационном обнаружении" пирамиды на территории Боснии и Герцеговины, также сделанном с помощью картографического ресурса Google.