На дне моря у Таманского полуострова найден корабль, которому 1300 лет(ВИДЕО)

Фанагорийская экспедиция Российской академии наук (РАН) нашла остатки древнего торгового судна, примерный возраст которого – 13 веков. Корабль обнаружили на дне моря у берегов Таманского полуострова.

В мире не больше пяти древних находок, так хорошо сохранившихся.

Участники Фанагорийской экспедиции исследовали портовую часть затопленного греческого города и под полутораметровым слоем ила наткнулись на борт и днище корабля. Там же найдены две древние амфоры.

Исследовать сохранившиеся части довольно непросто, доступ к ним затруднен, поэтому исследователям приходится нырять по нескольку раз на день. Сейчас археологи описывают находку, после чего поднимут на сушу.

По предположению ученых, причиной крушения парусника стал пожар на борту. Об этом свидетельствуют сильно обгоревшие части судна. Торговый корабль станет одним из главных экспонатов музея Фанагории — крупнейшей древнегреческой колонии на территории современной России, сообщают vesti.ru.



