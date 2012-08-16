Глава Роскосмоса Владимир Поповкин подтвердил в четверг: нештатный запуск ракеты-носителя "Протон-М" 6 августа связан с аварийной работой разгонного блока "Бриз-М", которая вызвана производственной проблемой.

Поповкин уточнил: "Произошло засорение магистрали наддува дополнительных топливных баков горючего "Бриза-М".

"АН" сообщали, что 7 августа из-за сбоя в работе блока "Бриз-М" нештатно закончился запуск ракеты-носителя "Протона-М", выводившего на орбиту спутники связи "Экспресс-МД2" и "Телком-3".

Межведомственная комиссия по расследования очередной аварии в космосе начала работать с 7 августа.

Глава Роскосмоса в четверг заслушал участников межведомственной комиссии, расследующей причины неудачного запуска двух спутников связи ракетой-носителем "Протон-М" и разгонным блоком "Бриз-М". Поповкин также сообщил, что "про организационные меры сегодня говорить преждевременно", передает РИА Новости.

Запуски ракет-носителей типа "Протон-М" с разгонными блоками "Бриз-М" приостановят до выяснения причин нештатной ситуации. Руководство космического центра им. Хруничева из-за очередной аварии может быть уволено. Руководитель центра Владимир Нестеров подал в отставку.

Поповкин официально подтвердил отставку Нестерова.