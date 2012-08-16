Глава Роскосмоса Поповкин подтвердил причину аварийного запуска "Протона"
16 августа 2012, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Роскосмоса Владимир Поповкин подтвердил в четверг: нештатный запуск ракеты-носителя "Протон-М" 6 августа связан с аварийной работой разгонного блока "Бриз-М", которая вызвана производственной проблемой.
Поповкин уточнил: "Произошло засорение магистрали наддува дополнительных топливных баков горючего "Бриза-М".
"АН" сообщали, что 7 августа из-за сбоя в работе блока "Бриз-М" нештатно закончился запуск ракеты-носителя "Протона-М", выводившего на орбиту спутники связи "Экспресс-МД2" и "Телком-3".
Межведомственная комиссия по расследования очередной аварии в космосе начала работать с 7 августа.
Глава Роскосмоса в четверг заслушал участников межведомственной комиссии, расследующей причины неудачного запуска двух спутников связи ракетой-носителем "Протон-М" и разгонным блоком "Бриз-М". Поповкин также сообщил, что "про организационные меры сегодня говорить преждевременно", передает РИА Новости.
Запуски ракет-носителей типа "Протон-М" с разгонными блоками "Бриз-М" приостановят до выяснения причин нештатной ситуации. Руководство космического центра им. Хруничева из-за очередной аварии может быть уволено. Руководитель центра Владимир Нестеров подал в отставку.
Поповкин официально подтвердил отставку Нестерова.