Ученые раскрыли секрет «дюмового удара» Брюса Ли

Британские ученые раскрыли секрет знаменитого «дюмового удара» звезды Голливуда Брюса Ли. Напомним, Ли мог легко сбить противника с очень близкого расстояния. Ученые выяснили, что расправиться с недругом помогает не сила удара, а мозг.

Специалисты из Имперского колледжа и Университетского колледжа Лондона. провели исследования, в которых приняли участие две группы добровольцев по 12 человек в каждой. Первые из них – это обладатели черного пояса по карате со стажем более 13 лет. Во второй группе собрали людей, которые регулярно занимаются спортом, но без опыта в боевых искусствах.

Ученые начали исследование с проверки, как сильно испытуемые могут ударить по предмету с расстояния в пять сантиметров. Как и ожидалось, удары группы каратистов были мощнее за счет того, что движения их плеч и запястий были скоординированы.

По словам руководителя исследования доктора Эда Робертса, это может быть связано с особыми нейронными связями в мозжечке, что позволяет им синхронизировать движения рук и туловища очень точно. Исследование - сканирование - показало, что микроскопическая структура в определенных областях мозга у добровольцев из двух групп отличалась.После проведения диффузионной тензорной томографии специалисты обнаружили структурные различия в белом веществе в мозжечке и в первичной моторной коре, которые, как известно, участвуют в управлении движением.