На Большом адронном коллайдере установлен температурный рекорд

Физиками из Европейского центра ядерных исследований CERN, работающими на Большом адронном коллайдере (LHC), удалось установить грандиозный температурный рекорд. Об этом было объявлено на конференции "Кварковая материя-2012".

В процессе столкновения ионов свинца на скорости, близкой к скорости света, они получили так называемую кварк-глюонную плазму, температура которой была около 5,5 триллионов градусов Цельсия. Это самая горячая субстанция, когда-либо созданная человеком.

Согласно существующей теории образования Вселенной, в первые микросекунды после Большого взрыва вся она состояла из похожей на суп плазмы, в которой кварки – основные строительные блоки материи — пребывали в свободном состоянии и не были связаны в атомы.

Впервые удалось воссоздать эту субстанцию в 2005 году в Брукхейвенской национальной лаборатории (BNL) в США. Там же в 2008 была получена кварк-глюонная плазма температурой 4 триллиона градусов. И вот на конференции "Кварковая материя-2012" (Quark Matter 2012) группа учёных CERN объявила о том, что старый рекорд превзойдён на 38%.

Эксперименты с плазмой проводятся в рамках коллаборации ALICE. Они призваны изучить свойства кварк-глюонной плазмы с помощью высокоточных датчиков. Эти работы внесут огромный вклад в понимание ранней Вселенной, сообщают vesti.ru

Учёные обещают сообщить точные результаты измерений через несколько недель, но не сомневаются, что они не будут ниже предварительных.

В то же время американские исследователи из Брукхейвенской национальной лаборатории не теряют времени даром. На той же конференции руководитель работ Стивен Вигдор (Steven Vigdor) сообщил, что они проводят эксперименты с кварк-глюонной плазмой, полученной при столкновении ионов золота.

Учёные планируют установить условия, при которых "первичный суп" переходит в материю. По словам Вигдора, уже есть признаки того, что им удалось найти эту границу.



